Boni e Gracinha Leporace - Reprodução/Instagram

Publicado 11/02/2025 21:03 | Atualizado 11/02/2025 21:21

Rio - Hoje, se estivesse vivo, o músico Sérgio Mendes faria 84 anos, e como forma de homenagear um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos, Boni e a viúva de Mendes, Gracinha Leporace, jogaram as suas cinzas no lugar favorito dele, a Ilha Botinas, em Angra dos Reis, município do Rio de Janeiro. O empresário filmou tudo e publicou nas suas redes sociais.

No início do vídeo Boni aparece no barco, e começa dizendo: "Onze de fevereiro de 2025, hoje meu amigo Sérgio Mendes faria 84 anos, nós estamos aqui para homenageá-lo, comemorar o seu aniversário e colocar as suas cinzas nas águas de Angra, no lugar que ele mais gostava, a Ilha Botinas." falou ele.

Depois disso, Boni filma Gracinha, emocionada, ela fala: "Sim, com maior carinho e maior amor, meu compadre nos trouxe aqui, pra essa celebração fantástica, no lugar que era a maior paixão da vida dele. Muito obrigada!", declarou a viúva de Sérgio Mendes.

Primeiro a viúva lança as cinzas no mar e logo sem seguida, foi a vez do Boni.

O publicitário encerra o reels com a seguinte declaração "Sérgio Mendes, meu querido amigo, dedico esse presentão pra você aqui no dia do seu aniversário em plena Ilha Botinas em Angra dos Reis.", encerrou.

No vídeo há diversos comentários celebrando a memória do músico. Boninho escreveu "Nosso amado Sérgio Mendes", uma seguidora registrou "Viva nosso amado e eterno Sérgio!", outro seguidor respondeu "Sérgio, vá com Deus... Boni sempre solidário, parabéns pela homenagem."

Sérgio Mendes morreu no dia 5 de setembro de 2024, a causa da morte foi insuficiência respiratória.