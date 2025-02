"Bora que tenho só 20 quilinhos pra perder (risos)", declarou Viih Tube - reprodução Instagram

"Bora que tenho só 20 quilinhos pra perder (risos)", declarou Viih Tubereprodução Instagram

Publicado 11/02/2025 18:13

Rio - Viih Tube compartilhou em suas redes sociais suas metas fitness. Com uma xícara de café em mãos, a ex-BBB se preparava para o treino do dia e fez questão de mostrar como está seu corpo antes de malhar.



fotogaleria

No vídeo, Viih Tube aparece sorridente e brinca sobre seu objetivo de perder peso. "Bora que tenho só 20 quilinhos pra perder (risos)", afirmou a influenciadora. Ela também aproveitou para explicar a escolha de seus horários para malhar, destacando a importância da rotina matinal em sua vida.Viih Tube revelou que tem uma rotina bem específica para conseguir treinar. "Esse horário das oito e pouco eu tomo café e depois treino às 9h. É o único horário que estou com as crianças dormindo", contou. Ela explicou ainda que, embora o filho Ravi acorde cedo, ele volta a dormir, e a filha Lua só acorda mais tarde. Esse tempo de quietude pela manhã permite que ela se dedique a cuidar de si mesma.A influenciadora falou também sobre o prazer que sente ao ter alguns minutos sozinha, antes do dia começar para valer. "Tenho essa meia horinha sozinha para tomar um café. É o único momento que eu tenho sozinha, porque no almoço a Lua quer almoçar comigo, depois eu fico com o Ravi, então o único momento que consigo fazer uma refeição sozinha", disse. Viih enfatizou que, embora tenha ajuda de babá, ela gosta de estar presente na vida dos filhos, principalmente nas refeições. "Eu acho uma delícia, na verdade, eu amo. Mas esse momento também é especial, tomar meu cafezinho é tudo", completou.Viih Tube iniciou o ano focada em sua saúde e bem-estar. Ela investiu em tratamentos estéticos e, recentemente, revelou que irá passar por procedimentos como drenagem, depilação a laser, criolipólise e tratamento para estrias. A influenciadora também compartilhou uma foto antiga e afirmou que essa é sua inspiração. "Eu sou minha própria meta. Socorro. Vai dar certo (risos)", disse Viih, mostrando que sua principal motivação está em si mesma.