Jojo Todynho é pedida em namoro por policial militar - Reprodução / Instagram

Jojo Todynho é pedida em namoro por policial militarReprodução / Instagram

Publicado 11/02/2025 16:37 | Atualizado 11/02/2025 16:41

Rio - Jojo Todynho celebrou seus 28 anos de uma maneira especial nesta terça-feira (11). A influenciadora foi surpreendida com um romântico pedido de namoro do policial militar Thiago Gonçalves. O momento foi registrado e compartilhado pela cantora nas redes sociais.

fotogaleria

A surpresa incluiu um buquê de rosas vermelhas, balões decorativos e um café da manhã especial, além de uma cesta personalizada. Jojo também recebeu uma carta com uma declaração amorosa e um balão com a pergunta: "Quer namorar comigo?".

"Eu já não tenho mais lágrimas, de tanto que eu choro. É homenagem, é surpresa… Agora, vou dar uma dica para a mulherada: arruma um polícia!", disse Jojo.



"Quase morri do coração… Ai, tô namorando! Me atura, Brasil! Linda, gostosa e namorando com 'polícia'! Adoro! Adoro um praça! Meu pracinha", celebrou. Quem é Thiago Gonçalves?



Quem é Thiago Gonçalves?

Thiago Gonçalves tem 38 anos, é policial militar e pai de uma menina de 12 anos, fruto de um relacionamento anterior. Natural do Rio, o policial é torcedor do Botafogo e tem a prática de atividades físicas como um de seus hobbies.