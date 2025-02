Erika Schneider - Reprodução/Instagram

Erika SchneiderReprodução/Instagram

Publicado 11/02/2025 21:44

Rio - Erika Schneider leva a sério o poder dos astros. A influenciadora vai passar o aniversário nesta terça-feira (11) em Portugal depois de uma consulta de mapa astral com o seu astrólogo Ricardo Muri.



"Fiz meu mapa astral e deu que Lisboa era o melhor lugar no mundo para eu passar a virada do meu aniversário porque os planetas e astros estariam alinhados de uma forma mais estratégica aqui em Lisboa. Quis fazer algo diferente", conta ela.