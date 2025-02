Lorena Maria e MC Daniel - Reprodução/Instagram

Lorena Maria e MC Daniel Reprodução/Instagram

Publicado 11/02/2025 18:37

Rio - Lorena Maria, que está na reta final da gravidez do primeiro filho com MC Daniel, um menino, mostrou para os fãs no Instagram, nesta terça-feira (11), o barrigão. De pijama, a influenciadora de 25 anos deu a entender que a hora do parto está chegando - ela já teve as chamadas contrações de treinamento.



"Barriga baixou", avisou ela, que também mostrou os pés bastante inchados. Daniel, de 26 anos, por sua vez, compartilhou uma foto do casal. "Contagem regressiva", disse ele.