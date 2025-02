Claudia Raia celebra 2 anos do filho Luca - reprodução Instagram

Claudia Raia celebra 2 anos do filho Lucareprodução Instagram

Publicado 11/02/2025 15:53

Rio - Claudia Raia compartilhou com seus seguidores no Instagram uma mensagem especial para comemorar o segundo aniversário de seu filho caçula, Luca. Em uma postagem nesta terça-feira (11), a atriz se declarou para o menino, fruto de seu relacionamento com o ator Jarbas Homem de Mello.



fotogaleria

"Há dois anos nascia meu milagrinho, amor das nossas vidas, que enche nossos corações de amor, alegria, esperança e momentos lindos! Te amamos muito filho, que Deus e os anjinhos te guardem hoje e sempre, com muita saúde e amor! Viva nosso Bilico", escreveu a artista.



Junto com a homenagem, Claudia compartilhou um álbum com fotos que mostram momentos ao lado de Luca e outros familiares. Seguidores e amigos mandaram os parabéns também para o caçula da atriz. "Ai como é fofo!! Parabéns para o Luca e também para os papais", escreveu uma internauta. "Que família linda que eu amo", comentou Heloisa Périssé. "Milagre mais lindo e cheio de vida e leveza", celebrou um fã.

"Há dois anos nascia meu milagrinho, amor das nossas vidas, que enche nossos corações de amor, alegria, esperança e momentos lindos! Te amamos muito filho, que Deus e os anjinhos te guardem hoje e sempre, com muita saúde e amor! Viva nosso Bilico", escreveu a artista.Junto com a homenagem, Claudia compartilhou um álbum com fotos que mostram momentos ao lado de Luca e outros familiares. Seguidores e amigos mandaram os parabéns também para o caçula da atriz. "Ai como é fofo!! Parabéns para o Luca e também para os papais", escreveu uma internauta. "Que família linda que eu amo", comentou Heloisa Périssé. "Milagre mais lindo e cheio de vida e leveza", celebrou um fã.

Além de Luca, Claudia é mãe de outros dois filhos: Sophia Raia, de 22 anos, e Enzo Celulari, de 27. O amor e a dedicação à sua família estão sempre presentes em suas publicações nas redes sociais.