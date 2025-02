Agatha Moreira e Rodrigo Simas causam alvoroço ao publicarem fotos nus - Reprodução / Instagram

Publicado 11/02/2025 13:32

Rio - Na manhã desta terça-feira (11), Agatha Moreira, de 33 anos, e Rodrigo Simas, também de 33, agitaram as redes sociais ao compartilhar um álbum de fotos ousadas. As imagens mostram o casal completamente nu, acompanhadas de uma legenda provocante: "Quanto mais nudes, melhor."



A publicação gerou uma reação imediata dos internautas, que não economizaram nos comentários empolgados. "Não sei qual é minha foto favorita", disse um seguidor. "Gente, cedo cedo", brincaram outros. Alguns expressaram surpresa: "Eu não aguento você não", enquanto outros se mostraram encantados com o visual do casal: "Que sonho", escreveram. Houve também quem questionasse a sorte dos envolvidos: "Não sei qual é o mais sortudo". A situação gerou risos e brincadeiras: "Gente, é meio-dia ainda" e "Deus me livre, mas quem me dera".