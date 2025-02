Ludmilla e Vini Jr. - Reprodução do Instagram

Publicado 11/02/2025 14:01

Rio - Ludmilla, de 29 anos, mostrou no Instagram Stories, nesta terça-feira (11), um presente que Zuri, bebê que espera com Brunna Gonçalves, ganhou do jogador Vinicius Jr., do Real Madrid. O craque deu um conjuntinho do time espanhol para a pequena, com direito a uma mensagem especial.

"Para Zuri. Beijos com muito carinho do titio", escreveu Vini. Lud ficou encantada com o mimo. "Eu fico derretida, gente".