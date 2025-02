Shakira - Reprodução/Instagram

Publicado 11/02/2025 17:32

Rio - Em suas redes sociais, Shakira sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 90 milhões de seguidores. Nesta terça-feira, 11, a cantora se apresenta no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, com a turnê Las Mujeres Ya No Lloran, que significa As Mulheres Já Não Choram.



Enquanto se preparava em seu camarim, a artista fez questão de postar uma carta aberta para seus fãs. "Hoje é o dia. Neste momento, escrevo estas linhas do meu camarim. O reflexo no espelho me devolve a imagem de uma mulher que deu até o último fôlego em cada ensaio, em cada acorde, em cada passo. Doze meses. Catorze horas por dia. Um ano inteiro preparando cada detalhe com um único objetivo em mente: entregar a vocês o melhor show da minha vida", começou ela.

Em seguida, Shakira comentou mais sobre o show. "Sei que a perfeição não existe, mas sei que esta noite me entregarei a vocês exatamente como sou, com a voz afiada pela experiência e a pele marcada por cada batalha vencida e perdida. Esta noite não será apenas para me ver cantar. Será para uivar, sentir, gritar o que ainda não tivemos coragem de dizer. Dançar, rir, chorar, abraçar, nos perder e nos encontrar em cada canção. Porque o que construímos juntos não é apenas música. É um pacto. É uma linguagem, a linguagem da nossa matilha. E se há algo certo, é que uma loba jamais esquece sua matilha, e depois desta noite, cada um de vocês estará comigo para sempre. Que vontade de ver vocês já! Estou aqui", finalizou.