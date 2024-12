Preta Gil - Reprodução/Instagram

Preta GilReprodução/Instagram

Publicado 19/12/2024 14:00 | Atualizado 19/12/2024 14:07

Rio - A nova cirurgia de Preta Gil, de 50 anos, teve início na manhã desta quinta-feira (19) no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A assessoria da cantora informou ao Dia que o procedimento tem previsão de durar aproximadamente 18 horas, podendo ser mais ou menos tempo.

Malu Barbosa, amiga da cantora, tranquilizou os fãs da filha de Gilberto Gil. "Sei que muitos estão mandando energias positivas pra Preta. Ela vai ficar bem! É uma cirurgia demorada mesmo e tudo foi programa pra ser feito com calma e tranquilidade. Assim que tivermos mais informações, voltamos pra falar! Ela está com os melhores e bem preparada. Sei que estamos todos ansiosos mas vai ficar tudo bem".

Entenda

Em 2023, Preta passou por tratamento de um câncer no intestino e foi curada. Mas em agosto deste ano, ela contou que a doença voltou em quatro partes diferentes do corpo . Os novos tumores estão nos linfonodos, no peritônio e no ureter

Na semana passada, a cantora revelou que não reagiu bem ao tratamento realizado no Brasil e que pretende buscar outras opções fora do país após a nova cirurgi a. "A gente sabe que existe a possibilidade real de que eu faça a quimioterapia aqui e a terapia que eu fiz lá no Brasil não foi tão eficaz como os médicos esperavam e eu também. A gente tem que buscar alternativas em países diferentes, com tipo de estudos diferentes, ensaios diferentes ainda não publicados ou publicados, drogas que ainda não chegaram ao Brasil. Então eu vou ter essa consulta aqui amanhã, espero que eu tenha boas notícias e que ela possa me dar esperança de que eu posso me tratar aqui depois da cirurgia, e faço essa cirurgia que é importantíssima", disse.