Vídeo! Maiara recebe ’pedido de casamento’ em festa de Virginia FonsecaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 19/12/2024 09:48

Rio - Maiara, dupla sertaneja de Maraisa, foi 'pedida em casamento' por seu novo namorado, o empresário Mohamed Nassar, em um momento de descontração. A cena aconteceu durante a festa de 50 milhões de seguidores de Virginia Fonseca, na madrugada desta quinta-feira (19), e foi compartilhada nas redes sociais da anfitriã.

Apesar do tom descontraído do momento, internautas especularam que o casal possa oficializar a união em breve. Oentrou em contato com a assessoria da cantora, mas ainda não teve retorno. artista surgiu publicamente com o empresário no último sábado (14) , durante o show das cantoras no estádio do Morumbi, em São Paulo. Os rumores de um relacionamento entre os dois começaram em novembro, quando o casal foi visto junto em eventos.Mohamed Nassar é um empresário do ramo de eletrônicos, com negócios em Ciudad del Este, no Paraguai, e atuação em Foz do Iguaçu, no Paraná.