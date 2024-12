Iran Ângeloe e Lucas Suassuna - reprodução Instagram

Iran Ângeloe e Lucas Suassuna reprodução Instagram

Publicado 19/12/2024 18:08 | Atualizado 19/12/2024 22:11

Rio - Iran Ângelo negou, nesta quinta-feira (19), os rumores de que estaria noiva do engenheiro Lucas Suassuna. A ex-esposa do jogador Hulk usou as redes sociais para esclarecer a situação.

"Fico feliz com a vibração de todos e também com as matérias publicadas, já que são tão fofas ao torcerem por mim e pela minha felicidade", afirmou.