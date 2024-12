MC Cabelinho assume romance - Reprodução do Instagram

Publicado 19/12/2024 16:10 | Atualizado 19/12/2024 16:48

Rio - MC Cabelinho, de 28 anos, usou suas redes sociais na quarta-feira (18) para confirmar o namoro com Giovanna Mendes. O cantor publicou registros românticos nos Stories do Instagram, em que aparece beijando e abraçando a jovem. Ao fundo das fotos, incluiu sua música 'Ngm é Perfeito', que faz parte do novo álbum 'Não Sou Santo Mas Não Sou Bandido', lançado na última segunda-feira (16).

Nas imagens, MC Cabelinho surge usando um look branco ao lado de Giovanna, que foi mencionada indiretamente na letra da canção: "E eu tô quieto no meu canto aprendendo inglês / Conheci uma novinha que fala francês". O trecho também parece ser uma resposta aos boatos que envolvem o cantor e sua ex-namorada Bella Campos: "Por que vocês pensam que o mundo gira em torno de ex? / Tá vendo aí? Quem não supera as coisas são vocês".

Giovanna Mendes, que vive entre o Rio de Janeiro e Nice, na França, é uma jovem discreta, com pouco mais de 1.400 seguidores nas redes sociais, onde mantém um perfil fechado. Rumores sobre o relacionamento dos dois circulavam há cerca de um mês, mas apenas agora foram confirmados publicamente.

Com o anúncio, MC Cabelinho encerra especulações sobre um suposto romance com a ginasta olímpica Flávia Saraiva, de 25 anos. O cantor e a atleta haviam sido vistos juntos em várias ocasiões recentes, alimentando os boatos de um possível envolvimento amoroso.