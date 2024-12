Ravi é filho dos ex-BBBs Viih Tube e Eliezer - Reprodução/Instagram

Ravi é filho dos ex-BBBs Viih Tube e EliezerReprodução/Instagram

Publicado 19/12/2024 14:18

fotogaleria

Rio - Viih Tube dividiu com os seguidores nesta quinta-feira (19) imagens do ensaio fotográfico natalino de Ravi, de um mês, fruto do casamento com Eliezer. Nos cliques, o bebê aparece usando um macacão vermelho e gorro de Papai Noel.