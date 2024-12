Raissa Barbosa - Reprodução/Instagram

Raissa Barbosa Reprodução/Instagram

Publicado 19/12/2024 10:36

Rio - Ex-integrante de "A Fazenda 12", Raissa Barbosa revelou que está grávida durante uma live em seu perfil no TikTik. A influenciadora contou que o genitor do bebê não quer assumir a paternidade e pediu que não revelasse a identidade do rapaz.

"Caso alguém saiba quem é o pai, não divulgue, já que ele se recusou a assumir a responsabilidade", disse.

Esta não é a primeira gestação da ex-Fazenda, que engravidou em julho de 2021 e perdeu o bebê. "Eu tinha descoberto há pouco tempo. À noite passei muito mal e não sabia o real motivo, e era a perda do meu bebê. Quando cheguei na médica, no momento em que me atendeu pediu ultrassonografia e o coração do meu bebê já não batia mais. O saco gestacional estava alongado e a gestação de 6 semanas e 3 dias era inviável. Naquele momento eu só sabia chorar e a médica perguntou se eu queria ir pra casa ou continuar no hospital, eu preferi ir pra me despedir em casa", disse na época.

"Às vezes a gente não entende o porquê de as coisas acontecerem desse jeito. Por que ele veio? Por que ele foi embora? Por que, meu Deus? Mas Deus sabe de todas as coisas, e se ele deixou isso tudo acontecer tem um propósito maior e eu acredito. Os planos de Deus são maiores que o meus".