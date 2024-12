Wanessa Camargo e Yasmin Brunet se reencontram - Reprodução do Instagram

Publicado 19/12/2024 19:18

Rio - Na noite de quarta-feira (18), Wanessa Camargo, de 41 anos, e Yasmin Brunet, de 36, celebraram o reencontro na festa promovida pela influenciadora digital Virginia Fonseca, 25. O evento, realizado em São Paulo, foi o cenário perfeito para as duas ex-participantes do 'BBB 24' se reunirem, após meses longe.

Ao se encontrarem na festa, o abraço apertado e a animação de ambas eram visíveis. "Olha a primeira pessoa que eu encontrei", exclamou Yasmin em um vídeo compartilhado nas redes sociais. Wanessa também fez questão de registrar a ocasião e, emocionada, fez uma referência a uma música que marcou a amizade da dupla. Ao ouvir o hit 'PocPoc' de Pedro Sampaio, que tocava no momento, Wanessa não pôde deixar de comentar: "Olha a música, é de quando a gente se encontrou".

As duas se conheceram no início do ano durante o confinamento no programa, e rapidamente se tornaram grandes amigas. A forte conexão que estabeleceram dentro da casa foi uma das surpresas do reality show, e parece que o vínculo continua firme fora das câmeras.