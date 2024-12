Alexandre Pires - Reprodução/Instagram

Rio - Alexandre Pires gravará, no dia 29 de janeiro, o projeto "Pagonejo Bão" no Espaço Dois Ipês, em Goiânia. O cantor reunirá nomes de destaque do sertanejo e do pagode em uma proposta que celebra os dois estilos musicais mais populares do Brasil.O projeto terá regravações e músicas inéditas, com participações de Ana Castela, Lauana Prado, Murilo Huff, Matogrosso & Mathias, Léo Santana, Luiz Cláudio & Giuliano, além de uma atração surpresa.Alexandre Pires revelou sua conexão com o sertanejo desde cedo. "Muita gente não sabe, mas eu cresci acompanhando o sertanejo, apreciando as modas de viola, morei 2 anos em Goiás, gravei com vários ídolos. Esse projeto é uma forma de homenagear esse gênero tão genuíno".Com mais de 35 anos de carreira, 20 milhões de discos vendidos e parcerias com grandes nomes da música brasileira e internacional, Alexandre reafirma sua versatilidade ao unir o pagode com as melodias características do sertanejo.Goiânia, reconhecida como berço do sertanejo, será o cenário do “Pagonejo Bão”. Alexandre destacou a importância do projeto. “O Pagonejo Bão é uma celebração de ritmos e uma revolução sonora que eu acredito muito. É a junção de duas paixões que eu tenho na música e há muito tempo queria tirar do papel e transformar em um projeto. Vai ser muito mágico e verdadeiro.”O evento terá ingressos disponíveis para venda a partir de 8 de janeiro, pelo site www.eventim.com.br .