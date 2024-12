Dira Paes encanta seguidores com fotos em rio - Reprodução do Instagram

Publicado 19/12/2024 17:27

Rio - Nesta quinta-feira (19), Dira Paes, de 55 anos, encantou seus fãs ao compartilhar registros inéditos em suas redes sociais. Com um maiô preto, a atriz foi fotografada em um banho de rio, destacando sua beleza natural e exibindo o corpo bronzeado.



Na legenda, Dira mostrou seu habitual bom humor ao descrever o momento: "Meio garota do Fantástico, meio Iara, meio criança". A postagem rapidamente acumulou curtidas, com seguidores e famosos elogiando a atriz por sua conexão com a natureza. "É uma deusa amazônica mesmo", comentou Fabiana Karla. "Linda", disse Leona Cavalli.