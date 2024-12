Preta e Bela Gil - reprodução Instagram

Publicado 19/12/2024 22:48 | Atualizado 19/12/2024 22:59

Rio - Preta Gil passa por uma cirurgia, nesta terça-feira (19), para retirar tumores encontrados em diferentes partes do corpo. Bela Gil compartilhou uma mensagem de apoio à irmã em sua conta no Instagram. A cantora está internada no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde enfrenta o procedimento.

A apresentadora publicou duas fotos emocionantes: uma da infância, em que aparece no colo de Preta, e outra mais recente, tirada no hospital durante o acompanhamento do tratamento. "Tô com você sempre, na energia do amor e da cura. Te amo gigante, irmã!", escreveu Bela.