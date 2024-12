Anitta - reprodução Instagram

Publicado 19/12/2024 23:34

Rio - Durante entrevista com Camila Coutinho no programa "De Carona", nesta quinta-feira (19), Anitta falou sobre seus pensamentos em relação à maternidade. Em um bate-papo sincero, a cantora revelou que ainda não sente vontade de ter filhos.



"Eu nunca tive essa vontade, tipo: 'Hummm, eu tenho uma vontade de ser mãe, independente do pai'. Porque se eu tivesse, eu já teria feito uma inseminação. A mulher independente hoje em dia está pronta para ter a hora que quiser", afirmou Anitta. Para a cantora, a decisão de ter um filho está diretamente ligada à presença de um parceiro ideal.

Anitta destacou que não pensa em formar uma família sem ter certeza sobre a parceria com o pai. "Se o pai não for incrível, eu prefiro nem ter. Porque, tipo, você fechar um negócio com alguém que não vai... Você conhece agora e depois, quando você quiser romper a sua sociedade, meu amor, como é que fica para cuidar desse rolê que é para sempre?".



Apesar de ser uma das maiores artistas do Brasil, Anitta admitiu que não está pronta para a maternidade. "Eu acho que eu só teria filho se eu chegasse nesse lugar, tipo assim, independente do que acontecer, eu vou estar curtindo essa jornada aqui. E eu não estou nesse lugar ainda, entendeu?", concluiu.