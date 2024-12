Cássio Reis com o filho Noah - Reprodução/Instagram

Publicado 19/12/2024 13:12

Rio - Cássio Reis usou as redes sociais nesta quinta-feira (19) para homenagear o filho Noah, fruto da antiga relação com Danielle Winits, pelo aniversário de 17 anos. O ator compartilhou uma série de imagens com o primogênito.

fotogaleria "Dezessete momentos em 17 anos! Te amo, Noah! Feliz aniversário! Feliz vida e muita saúde, meu parceirão", escreveu na legenda.

Cássio Reis também é pai de Romeo, de 2 anos, fruto do relacionamento com Fernanda Vasconcellos.