Publicado 19/12/2024 09:23

Rio - Viviane Araújo, de 49 anos, marcou presença na festa natalina realizada na quadra do Salgueiro na madrugada desta quinta-feira (19). A intérprete de Rosana em "Volta Por Cima", trama das 19h da TV Globo, trocou beijos com o marido Guilherme Militão durante o evento.

fotogaleria A rainha das rainhas apostou em um look com as cores da agremiação. De short branco, blusa vermelha e tênis, a atriz caiu no samba com os Papais-Noéis e ainda se divertiu em uma plataforma que faz vídeos em 360 graus.

Em 2025, a escola de samba levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Salgueiro de Corpo Fechado" em busca do 10º título no Carnaval do Rio.