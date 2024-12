Taty Girl se emociona ao contar que não vai conseguir adotar cachorro: ’Apareceu o dono’ - Reprodução de vídeo / Instagram

19/12/2024

"Eu não consegui a adoção do 'caramelo'. Eu estou muito triste, porque tinha colocado dentro da minha cabeça, alimentado a esperança de que eu ia criar e cuidar do 'caramelo'. Mas encontraram o 'caramelo' na rua e apareceu o dono do cachorro e não quis me dar. Eu fiquei muito triste porque as pessoas preferem criar um cachorro no meio da rua do que dá para alguém que vai ter o maior cuidado do mundo. Porque vocês viram que o cachorro estava até com uma feridinha. Eu ia cuidar e já estava tudo certo, tinha visto veterinário e tudo, mas não posso obrigar a pessoa a me dar o cachorro", iniciou a cantora.Em seguida, a artista disse que o dono quis ficar com o animal quando soube da repercussão do vídeo. "Gente, eu fiquei muito triste. Mas por um lado, eu até agradeço a Deus por não ter me permitido trazer o cachorro no mesmo dia. Porque ia dar um rolo da p*rr* pro meu lado. As pessoas poderiam me acusar de roubo. O cachorro tem dono, resumindo. O dono quando viu o vídeo que repercutiu ficou louco e disse que não ia dar e guardou o cachorro. Minha equipe ficou lá dois dias - nem chegaram ainda, estão voltando - procurando o cachorro e quando encontraram, apareceu esses donos aí. Não tem o que fazer, infelizmente", lamentou.A cantora revelou que quando soube da notícia, teve uma crise de ansiedade e perdeu o sono. "Eu estou sabendo disso desde ontem à noite e tive uma crise de ansiedade quando soube disso. Nem sono eu tive. Mas não tem o que fazer, tem dono e o dono não quer dar. Trancou o cachorro dentro de casa e disse que vai ficar com ele. A gente só tem que aceitar de fato. Não tem o que fazer. É isso, me perdoem", finalizou, com os olhos cheios de lágrimas.