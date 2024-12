Ana Castela exibiu novo visual em suas redes sociais - Reprodução/Instagram

Ana Castela exibiu novo visual em suas redes sociaisReprodução/Instagram

Publicado 19/12/2024 07:35

Rio - Ana Castela, de 21 anos, realizou uma transformação no visual e mostrou a novidade aos seguidores em vídeo compartilhado na noite de quarta-feira (18). A mudança de visual da Boiadeira, que apostou em fios mais curtos, veio depois do anúncio do término com Gustavo Mioto. Esta é terceira vez que o casal decide seguir caminhos separados.

"A vida é feito de mudanças, e dessa vez eu quis ir MAIS ALÉM", afirmou a cantora.

Os fãs da artista não pouparam nos elogios. "Ficou mulherona demais", disse uma seguidora. "Você de cabelo curto é minha religião", afirmou outra. "Quando uma mulher corta o cabelo, meus amigos. Ela decidiu mudar total de vida e deixar pra trás tudo que ela não quer mais hein!?", apontou uma terceira.

O relacionamento entre Ana Castela e Gustavo Mioto teve início em junho de 2023 e foi marcado por diversas reconciliações. O primeiro término aconteceu em setembro do mesmo ano. Após um mês, o casal reatou, mas a relação chegou ao fim novamente em janeiro de 2024. A terceira fase do namoro começou em maio e estavam juntos desde então.