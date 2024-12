Preta Gil com o filho Francisco Gil - Reprodução/Instagram

Preta Gil com o filho Francisco GilReprodução/Instagram

Publicado 18/12/2024 22:56

Rio - Preta Gil compartilhou uma foto com o filho, Francisco Gil, após ser internada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, nesta quarta-feira (18). Em tratamento do câncer, a cantora de 50 anos fará uma cirurgia e deu um testemunho de fé em suas redes sociais.

"Aqui estou eu, mais uma vez diante de uma cirurgia muito grande, mas minha fé, minha vontade de viver é maior que tudo! O sentimento agora é de gratidão e muito amor no coração. Gratidão por poder me tratar, por estar cercada de médicos muito competentes, um amor que transborda vindo da minha família dos meus amigos e de vocês! Amanhã a cirurgia começa muito cedo, e pedi a minha equipe que informem vocês! Rezem por mim! Meu filhote está aqui comigo, cuidando da mãezinha dele, te amo @franciscogil", escreveu.