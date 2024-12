Maria, filha de Chay Suede e Laura Neiva, completou 5 anos - Reprodução/Instagram

Publicado 18/12/2024 18:49

Rio - Chay Suede dividiu com os seguidores as fotos da comemoração de 5 anos da filha Maria, fruto do casamento com Laura Neiva. Além da primogênita, os atores são pais de José, de 3 anos, e Ana, de um mês.