Yasmin Brunet via StoriesReprodução Instagram

Publicado 18/12/2024 16:25

Rio - Yasmin Brunet, de 36 anos, mostrou aos seguidores, o resultado que alcançou com o tratamento para o Lipedema, uma condição crônica que causa acúmulo de gordura e inchaço. A atriz contou, no Instagram Stories, que perdeu 15kg e ficou surpresa em como as pernas tiveram uma grande evolução.

"Estou aqui com o meu doutor, que eu não tenho palavras para descrever, ele é um anjo, indico para todo mundo, foi quem me salvou do lipedema", disse ela, agradecendo ao cirurgião vascular, o Dr. Alexandre Amato.

Brunet explicou que o lipedema também interfere na qualidade da pele. "Eu não estou acreditando que vou fazer isso comigo mesma, gente. Mas olha esse antes e depois, gente. 15kg! 14 de gordura e um só de massa magra. Não é isso, doutor? Surreal. Para vocês verem que não é a largura, é a qualidade da pele. Porque o lipedema deixa a pele assim, bem ondulada. Aqui ainda tem um pouquinho mas olha o tanto que melhorou, gente", declarou.