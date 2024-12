Graciele via Stories - Reprodução Instagram

Publicado 18/12/2024 13:08

Rio - Na reta final da gravidez, Graciele e Zezé Di Carmargo receberam uma profissional, para fazer um curso sobre os primeiros cuidados com a filha, Clara, nesta quarta-feira (18). A influenciadora digital mostrou o processo, no Instagram Stories, e contou que se emocionou nos momentos em que foi falado sobre o parto da bebê.

"Foi uma delícia o curso! Fizemos um geral, não só se amamentação. Mas tem vários detalhes que são importantes. Eu tenho um a amiga que acabou de ter neném, e se arrependeu de não ter feito. E acabou que ela sofreu por conta da amamentação, machucou o peito, ela não sabia como colocar e fazer, então acabou sofrendo. E ela até ela falou: ‘Faz mesmo porque vale a pena. São os detalhezinhos que faz toda a diferença pra gente não machucar. Mas foi muito gostoso e divertido", relatou.

Graciele explicou que terá suporte nos três primeiros meses. "Me emocionei em alguns pontos, principalmente quando ela fala do parto, ela foi explicando sobre cada um. Enfim, amanhã a gente vai fazer dos primeiros socorros, eu, o mo (Zezé), e o João. Que é muito importante também, pra gente ter uma noção caso aconteça alguma coisa. Mas se Deus quiser não vai acontecer nada. Mas eu vou ter uma pessoa do meu lado, como eu falei, eu vou ter uma enfermeira que vai me ajudar nos três primeiros meses", finalizou.