Edu Guedes e Ana HickmannReprodução Instagram

Publicado 18/12/2024 12:02

Rio - Ana Hickmann comemorou um ano do primeiro beijo com Edu Guedes, nesta quarta-feira (18). A apresentadora publicou, no Instagram, uma sequência de fotos, em momentos especiais ao lado do amado, e aproveitou a ocasião para se declarar.

"Sabe quando você tem a certeza de que fez a escolha certa? Pois é, eu tenho! Conheci e escolhi ficar com você, Edu Guedes. Você me devolveu o brilho nos olhos, a vontade de sorrir e mostrou que, apesar de tudo, a vida vale a pena. Você me devolveu a alegria e o amor. De uma amizade, nasceu a nossa família. Hoje completa 1 ano do nosso primeiro beijo. Quero passar a vida toda ao seu lado. Te amo pra sempre! Te amo infinito! Te amo", escreveu na legenda.

Internautas comentaram na postagem da artista. "Que delícia vê esses dois! Que Deus abençoe essa família, esse amor. Seja muito feliz, Aninha. Você merece demais", disse um. "Parabéns! Vocês formam um casal lindo, que Deus continue abençoando essa família linda", afirmou outro. "Fico feliz em saber que está feliz. O brilho nos olhos está nítido. Toda a felicidade do mundo para vocês", comentou mais um fã

Em setembro deste ano, Edu e Ana oficializaram o noivado em uma cerimônia intimista no interior de São Paulo.