Iza encanta ao compartilhar fotos agarradinha com a filha, Nala - Reprodução / Instagram

Iza encanta ao compartilhar fotos agarradinha com a filha, Nala Reprodução / Instagram

Publicado 18/12/2024 11:47 | Atualizado 18/12/2024 11:52

Rio - Nesta quarta-feira (18), Iza, de 34 anos, publicou cliques inéditos agarradinha com a filha, Nala, nascida em outubro deste ano. Embora ainda não tenha revelado o rostinho da pequena, as imagens marcaram um momento especial: o anúncio do lançamento de seu novo clipe e música, programados para às 21h de hoje.



fotogaleria

"Como posso amar assim? 21h música e clipe", escreveu Iza na legenda da publicação.



Nos comentários, celebridades não pouparam elogios. "Ai que amor", comentou Sabrina Sato. Camila Queiroz também se derreteu: "Ah não".



Além das fotos com Nala, a cantora encantou ao mostrar detalhes do quarto da bebê, decorado com o tema floresta. O espaço possui papel de parede repleto de estampas de plantas, um móbile de bichinhos feitos de crochê e um berço em madeira.