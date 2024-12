Fernanda Paes Leme - Reprodução / Instagram

Publicado 18/12/2024 09:42 | Atualizado 18/12/2024 09:42

Rio - Fernanda Paes Leme, de 41 anos, usou as redes sociais para compartilhar uma retrospectiva de 2024, abordando reflexões sobre o afastamento de amigos e mudanças na vida pessoal e profissional. No vídeo publicado no TikTok e intitulado "De quem você se afastou em 2024?", a apresentadora falou sobre a importância de aceitar ciclos que se encerram.



A atriz iniciou a reflexão afirmando que este foi um ano de “limpeza” para muitas pessoas, incluindo ela mesma. A atriz explicou que, em diversos momentos, se questionou sobre os motivos que levaram ao afastamento de algumas pessoas, mas aprendeu a compreender que certas situações não precisam de explicação.



"Eu me afastei de pessoas que não faziam mais questão da minha presença. Sim, essas pessoas existem, elas vão se afastando de você, você não vai entendendo muito o porquê, você se questiona, acha às vezes que é culpado, você faz uma linha do tempo [e reflete sobre acontecimentos], são muitas perguntas porque normalmente a gente não quer enxergar quando as pessoas se afastam da gente", disse a atriz.



Entre os questionamentos que surgiram, Fernanda revelou ter pensado: "Cara, sou tão legal. Eu fiz tanto por essas pessoas, por que elas resolveram se afastar de mim?". No entanto, a resposta que encontrou foi simples: "Porque sim. Simples assim. Cada um tem seus motivos, cada um tem suas verdades."



Fernanda destacou que, embora doloroso, o afastamento é legítimo e natural: "Dói, mas o melhor de tudo é você se ligar, aceitar e seguir a sua vidona. E aí quando encontra fala, quando encontra não fala, o tema é livre, a vida é livre e a gente escolhe quem quer estar com a gente e como fica também a nossa consciência e o nosso coração."



Mãe de Pilar, de 8 meses, Fernanda também comentou como a maternidade impactou suas relações: "Eu me afastei também de quem sumiu um pouco por conta da maternidade. Em algum determinado momento essas pessoas voltam a fazer parte da sua vida, sendo por questão de afinidade, e não nenhum grande motivo como uma briga."

Outro ponto abordado foi o afastamento de pessoas que mantinham a amizade apenas por interesse: "2024 foi um ano em que eu me afastei do trabalho, da vida profissional, vivi muito a maternidade, então aquelas pessoas que falavam comigo e que estavam perto porque eu estava fazendo sucesso, alguma coisa que era de interesse, elas também se afastam."Para a atriz, o momento também serviu para identificar quem realmente está ao seu lado: "[É bom] ficar com o radar ligado para ver quem é quem na fila do pão. Quem são aquelas pessoas que estão do seu lado inclusive quando você está no pior ano da sua vida. Porque esse ano para mim foi o pior ano da minha vida e ao mesmo tempo melhor. Foi um ano muito difícil."



Por fim, Fernanda refletiu sobre a importância de deixar ir e renovar as energias para o próximo ano: "Dói, sofre. A gente fica amarrado, não quer que isso aconteça, mas o melhor é soltar. Principalmente nesse final do ano, né? Que a gente solta, respira, sofre um pouquinho, que faz parte. Principalmente quando você tem consideração pelos outros, né? Quando você, ou por uma fase da vida que você amou viver, mas não dá para ficar preso tá? Então ó limpa, limpa, limpa, para chegar no Ano Novo feliz da vida e leve e recomeçar. Acho que o fim do ano é bom para isso, a gente acredita que pode começar de novo."

