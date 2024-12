Nattanzinho chama pai de Rafa Kalimann de ’sogro’ em festa de família da atriz - Reprodução / Instagram

Publicado 18/12/2024 08:00

Rio - Assumiram o namoro? Nattanzinho, de 26 anos, e Rafa Kalimann, de 31, surpreenderam internautas ao compartilharem alguns registros juntinhos nas redes sociais, na noite desta terça-feira (17). O cantor também esteve na festa de aniversário do pai da atriz, chamando-o de 'sogro'. A cena alimentou ainda mais as especulações sobre um possível relacionamento.

"Oie, Rafaella", escreveu o cantor nos stories do Instagram, ao compartilhar uma foto abraçadinho com a atriz. A influenciadora digital republicou o registro e disse: "Oi, Natanael". Os dois usaram "emojis" de coração vermelho.Rafa mostrou que o cantor estava jogando sinuca com o seu pai e irmão. O artista, então, brincou: "Como vai ser esse joguinho? Eu vou bater no 'sogro' e no 'cunhado'", disse, referindo-se aos familiares de Kalimann.Em início deste mês, Rafa e Nattanzinho chegaram juntos ao Carnatal do Rio Grande do Norte - onde ele fez show - e seguiram diretamente para o camarim do cantor. Acompanhado pela atriz, o artista evitou dar entrevistas e tirar fotos. A influenciadora, então, prestigiou a apresentação do suposto affair.