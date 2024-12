Lucas Lucco - Reprodução

Publicado 18/12/2024 20:03

Rio - Lucas Lucco desabafou sobre o cancelamento de uma publicidade depois que deixou a parte íntima a mostra em um vídeo compartilhado no TikTok. O cantor de 33 anos contou que não dormiu após o episódio e que pretende tomar mais cuidado.

fotogaleria "Estava na correria. Os meninos falaram: 'Apaga lá'. E eu apaguei. Eu levei na esportiva, até porque se você não levar na esportiva aqui na internet, a galera te massacra. Eu tinha que estar preparado para este tipo de coisa. O que é ruim é as pessoas acharem que eu fiz aquilo de propósito. Teve marca que me ligou hoje e falou: 'Não vai dar para a gente trabalhar junto naquela data porque você ficou pelado lá no...' Qual é o sentido de perder serviço? Fui pegar o shampoo", contou.

"Eu não vi que eu afastei demais, e a partir de agora vou ter que começar tipo usar sunga, se eu quiser conversar aqui com vocês no banheiro tipo 'Big Brother'. Aprendi da pior forma, mas não posso deixar isso me deixar mal. Tá ligado? Já foi, não tem como. Nunca imaginei que meu 'bilau' ia estar por aí".