Bárbara Borges - Reprodução/Instagram

Bárbara BorgesReprodução/Instagram

Publicado 18/12/2024 18:16 | Atualizado 18/12/2024 18:17

Rio - Bárbara Borges, de 45 anos, compartilhou nesta terça-feira (17) registros que fez em Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro. Cercada por natureza, a atriz e ex-Paquita aparece usando um um maiô branco em uma piscina. "Amor. Bem me quero. Que esse seja seu eco também", escreveu a artista na legenda da publicação.

Iran Malfitano, namorado de Bárbara, comentou na publicação da amada junto com um emoji de carinha apaixonada: "Que reverbere sempre pra você". No início do mês, o casal fez uma viagem romântica para o destino. Eles se aproximaram durante participação no reality show A Fazenda e engataram em um namoro após deixarem a atração.

Seguidores da atriz também reagiram e a lotaram de elogios. "Linda", escreveu uma pessoa. "Perfeita", disse outra. "A mais linda", acrescentou mais uma.