Giovanna LancelottiReprodução Instagram

Publicado 18/12/2024 14:28

Rio - Giovanna Lancelotti, de 31 anos, impressionou internautas com a mudança de visual para esse fim de ano, nesta quarta-feira (18). A atriz publicou registros, no Instagram, com os cabelos repicados e uma franjinha.

Fãs da artista ficaram encantados e comentaram na postagem. "Esse corte de cabelo é maravilhoso", disse um. "Arrasou nesse novo visual", afirmou outro. "Essa mulher não erra nunca, sempre linda", comentou mais um admirador.

Giovanna Lancelotti compartilha sua rotina pessoal e profissional para os seus mais de 11 milhões de seguidores.