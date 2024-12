Iza mostrou pela primeira vez o rosto da filha - Reprodução/Instagram

Iza mostrou pela primeira vez o rosto da filha Reprodução/Instagram

Publicado 18/12/2024 22:23

Rio - Iza mostrou o rosto da filha Nala, de dois meses, em um videoclipe lançado nesta quarta-feira (18). Na música "Como Posso Amar Assim?", a cantora relembrou a gestação e compartilhou alguns registros especiais com a bebê, que é fruto do namoro com o jogador Yuri Lima.