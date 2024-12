Bruno Gagliasso e Simone Zuccolotto - Divulgação

Publicado 18/12/2024 21:02 | Atualizado 18/12/2024 21:04

Rio - Numa entrevista no set do seu mais novo longa-metragem como produtor, "Clarice Vê Estrelas", o ator Bruno Gagliasso relembra sua trajetória no cinema, que começou quando assinou a produção de "Isolados" (2014), de Tomás Portella. A conversa inédita e exclusiva será conduzida pela Simone Zuccolotto e vai ser exibida no programa Cinejornal, no Canal Brasil, neste sábado, dia 21, às 13h15.

Durante o diálogo, Bruno fala sobre o entusiasmo em atuar na sétima arte e que a vontade de fazer cinema surgiu na época em que estava na televisão e por causa disso fundou a produtora Escambo Filmes.

"A Escambo surgiu da vontade de fazer cinema. Fiquei muito tempo fazendo televisão e nunca me chamaram para fazer cinema. Ou, quando chamavam, eu estava fazendo televisão. Então, decidi virar produtor e fazer um filme, que foi o ‘Isolados’. Depois, parei com as atividades da produtora e fui fazer cinema. Esse desejo foi voltando em mim, recebi convites para participar de produções que acredito e fui tomado pelo cinema, sou apaixonado por viver cinema e participar de todas as etapas”, explica.

Bruno também fala sobre seus novos projetos, como o filme "Biônicos", que fez para homenagear o filho (Bless, de 10 anos), o longa-metragem "Clarice Vê Estrelas", inspirado no livro homônimo de Letícia Pires, (que acompanha uma personagem que mergulha no mundo da literatura e vai parar em um circo, onde descobre um mundo de possibilidades.)

"O que mais me interessa são histórias e personagens que me façam refletir e crescer como ser humano, como o filme "Biônicos", que fiz em homenagem ao meu filho com três protagonistas negros. Em "Clarice Vê Estrelas" também é assim. Estamos com 85% de equipe e elenco negro e eu tenho muito orgulho de fazer parte. É isso que quero deixar para os meus filhos", destaca.

Os atores Clayton Nascimento, Digão Ribeiro, Heloisa Jorge, Isis Broken, Jeniffer Dias integram o elenco.

Entre seus futuros projetos está a cinebiografia de Chico Mendes, com previsão de produção em 2026 e lançamento em 2027. O filme é sobre o seringueiro, sindicalista e ativista político, e será realizado em parceria com o ator Jorge Paz, que irá interpretar Francisco Alves Mendes Filho. Sérgio Machado e Sérgio de Carvalho vão estar na direção.

Bruno comenta sobre a importância de uma obra sobre um dos ativistas mais importantes do Brasil: "Sustentabilidade é um tema que me fascina. É mais um filme que vai fazer as pessoas refletirem e pensarem. O Chico Mendes é mais valorizado fora do Brasil e isso é um absurdo. Esse cara é nosso, é o Papa da natureza. Temos que valorizar! Produtores de fora nos procuraram quando souberam que estávamos fazendo um filme sobre ele”.



Para março do ano que vem, Bruno Gagliasso e sua esposa, Giovanna Ewbank, vão protagonizar "Quem Casa Quer Casa", uma comédia dirigida por Joana Mariani, e será a primeira vez que o casal vai contracenar nas telonas.