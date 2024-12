Eliezer - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 18/12/2024 18:02

Rio - Eliezer e Viih Tube enfrentaram um momento delicado recentemente com a internação do filho, Ravi, diagnosticado com enterocolite. E agora o influencer expõe mais uma situação complicada. Durante os 19 dias em que o bebê esteve hospitalizado, o casal descobriu que uma funcionária estava desviando dinheiro de suas empresas.



Através de um vídeo nas redes sociais, Eliezer revelou que a situação aconteceu enquanto ele e Viih Tube focavam na saúde do filho. “Nesta semana, descobrimos que uma pessoa aproveitou toda essa situação e estava desviando porque sabia que não estávamos acompanhando as três empresas. Aproveitou tudo isso para desviar dinheiro para a conta dela. Desviou um valor muito grande nos 19 dias que Ravi ficou internado”, declarou o ex-BBB.



Em entrevista ao portal Leo Dias, Eliezer informou que o valor desviado totaliza R$ 15 mil. Após a descoberta, ele e Viih Tube deram um prazo para que a funcionária devolva o montante. A assessoria de Eliezer destacou que, por enquanto, o caso não será levado à Justiça, com o casal optando por resolver a questão de forma interna.



O ex-BBB também contou que a descoberta do golpe aconteceu após ele fazer oracões pela saúde do filho e ouvir a música gospel “A Casa é Sua”, de Gabriel Henrique. “E tinha outro detalhe: numa parte da música fala assim: 'Eu deixo a sujeira e deixo limpo'. Deus age, não manda recado e age rápido. Tudo o que Deus promete, Ele cumpre”, afirmou Eliezer.



Internação de Ravi



Ravi foi internado em 25 de novembro, diagnosticado com enterocolite, uma inflamação no intestino. Em nota, o Hospital Israelita Albert Einstein confirmou o diagnóstico. Durante esse período, Viih Tube compartilhou em suas redes sociais o sofrimento que viveu ao lado do marido. Apesar do quadro inicial preocupante, Ravi apresentou melhoras e agora está em casa com a família.





