Ludmilla e Brunna Gonçalves - Reprodução / Instagram

Ludmilla e Brunna Gonçalves Reprodução / Instagram

Publicado 18/12/2024 15:44 | Atualizado 18/12/2024 15:46

Rio - Nesta quarta-feira (18), Ludmilla encantou os seguidores ao compartilhar no Instagram um álbum de fotos do chá revelação da primeira filha , fruto do casamento com Brunna Gonçalves. As imagens revelam detalhes da festa, que aconteceu no Alto da Boa Vista, no Rio, e teve a presença de familiares, amigos e celebridades