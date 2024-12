Nicole Bahls - Victor Chapetta / Agnews

Nicole Bahls

Publicado 17/12/2024 16:38 | Atualizado 17/12/2024 17:43

Rio - Hoje é um grande dia para Ludmilla e Brunna Gonçalves: o chá de revelação do sexo do bebê. A celebração acontece na tarde desta terça-feira (17), em uma casa de festas no alto da Boavista, no Rio.

O evento reúne mais de 400 convidados, incluindo diversas celebridades. Nomes como Nicole Bahls, Bruna Biancardi , Douglas Silva, Felipe Theodoro, Thaynara OG e os ex-BBBs Laís Caldas, Bárbara Heck e Vinny, chegaram para a celebração do "Baby Brumilla", nome carinhoso dado ao bebê pelos fãs do casal.



Ludmilla, de 29 anos, e Brunna Gonçalves, de 32, estão radiantes com a chegada do primeiro filho. As duas anunciaram a gravidez em um show especial do projeto "Numanice", realizado em São Paulo no começo deste mês. Durante a apresentação, Ludmilla beijou a barriguinha de Brunna, enquanto um vídeo exibido no telão mostrava imagens do casal. "Agora somos três", avisaram as mamães nas redes sociais.



Ludmilla e Brunna estão juntas desde 2017, mas assumiram o relacionamento publicamente apenas em 2019. No mesmo ano, as duas surpreenderam os fãs ao se casarem em uma cerimônia íntima. Em 2021, o casal renovou os votos em uma celebração paradisíaca em Curaçao.