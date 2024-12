Mãe de MC Kevin comunicou falecimento da meia-irmã do artista - Reprodução

Mãe de MC Kevin comunicou falecimento da meia-irmã do artista Reprodução

Publicado 17/12/2024 17:30

Rio - Úrsula Muga Silva, meia-irmã de MC Kevin, faleceu aos 36 anos. A informação foi divulgada pela mãe do cantor, Valquiria Nascimento, em uma postagem nas redes sociais nesta terça-feira (17). A empresária contou que Úrsula era fruto de outro relacionamento do pai do artista, mas que a criou dos 12 aos 19 anos.

"Fico triste em saber que estávamos tão distantes uma da outra. Me perdoa, só quero que você saiba que te amo. Dá um beijo aí no seu irmão por mim. Descansa em paz. Te amo, Úrsula", escreveu nos Stories.

Valquiria ainda se manifestou em vídeo e agradeceu as mensagens de carinho. "Foi embora supernova, [tinha] 36 anos. Eu criei ela dos 12 aos 19 anos. Quando a mãe dela faleceu, ela tinha 12 anos. Depois, ela foi seguir a vidinha dela. Casada, mãe de família, deixou criança pequena, que é o que dói mais. Eu, como mãe, ficou pensando: 'Senhor, me leva quando meus filhos estiverem adultos para eles se defenderem'", disse.

"Mais uma perda. Não é fácil perder as pessoas. Eu sou uma pessoa muito forte para tudo na hora, depois eu desabo. Nem dormi direito à noite, minha cabeça está doendo, tomei um remédio para ficar mais tranquila e conseguir resolver as coisas. É isso, gente. Falem 'eu te amo' sempre, amem de verdade, estejam sempre próximos, porque quando vai embora, a gente fica pensando: 'Nossa, por que não está vamos próximos?'. Depois que vai embora, não tem o porquê".

Morte do filho

MC Kevin morreu aos 23 anos, em 2021, após cair do quinto andar da sacada de um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Na época, o funkeiro era casado com Deolane Bezerra, que também estava no mesmo hotel. Na ocasião do acidente fatal, Kevin estava em outro quarto, com outra mulher.