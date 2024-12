Jessica Simpson - Reprodução/Instagram

Jessica SimpsonReprodução/Instagram

Publicado 17/12/2024 17:06 | Atualizado 17/12/2024 17:12

Rio - Atriz e cantora estadunidense Jessica Simpson, de 44 anos de idade, impressionou muitos de seus mais de 6,3 milhões de seguidores ao aparecer irreconhecível em uma foto publicada no seu Instagram, na segunda-feira (16). "Mal posso esperar que todos ouçam a trilha sonora da minha alma", escreveu Jessica na publicação, com uma foto de si mesma em um estúdio de gravação.



fotogaleria

Entre os muitos comentários, internautas chegaram a comparar Jessica com famosas como Kim Zolciak, Paris Hilton, Ivanka Trump e até as irmãs Kardashians, famosas por suas coleções de plásticas que modificaram seus rostos ao longo dos anos.



"Essa é ela???", perguntou um seguidor. "Essa nem é Jessica Simpson. Eles estão apenas tirando uma com a nossa cara", escreveu outra. "Você não é você", comentou um terceiro. "Pare de mexer tanto na cara e abrace sua maturidade", disparou mais uma.



"Pensei que fosse Ivanka Trump", "quem diabos é essa? Ivanka Hilton Kardashian?", "achei que fosse Paris Hilton", "não sabia que havia uma Jessica Kardashian" e "nem parece mais a mesma pessoa, nem chega perto disso" ainda estavam entre as mensagens na publicação.

Musa dos anos 2000, Jessica passou por muitas transformações ao longo dos últimos anos, e sofreu fortes ataques de haters por causa da oscilação de peso após a maternidade. Casada com Eric Johnson, ela é mãe de Maxwell, Ace e Birdie.