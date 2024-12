Vini Jr foi eleito o melhor jogador do mundo no Fifa The Best 2024 - Reprodução de Vídeo / X

Publicado 17/12/2024 16:44

Rio - O Brasil voltou a ter um jogador eleito melhor do mundo após 17 anos. Vini Jr ganhou o prêmio Fifa The Best 2024 nesta terça-feira (17) em evento realizado em Doha, no Catar, e teve sua vitória celebrada por diversas celebridades. Atualmente, o atleta de 24 anos joga no Real Madrid, clube da Espanha.

"Melhor do mundo! Parabéns, @vinijr. Que dia feliz pra mim, quem te ama e para o povo brasileiro", escreveu Thiaguinho. "Parabéns @vinijr. Melhor jogador do mundo pela FIFA! Finalmente a justiça foi feita! Parabéns pelas conquistas e por sua luta contra o racismo", enalteceu o ator Felipe Camargo.

O cantor Buchecha aproveitou para relembrar as origens do jogador. "Você é gigante @vinijr. RESSUSCITA SÃO GONÇALOOOOOO", afirmou. "Agora sim, do jeito certo! Segurando a camisa do verdadeiro melhor do mundo! É BRASIL!!! VINI JR", festejou o influenciador Luva de Pedreiro.