Tília, filha de Dennis DJ, participou do clipe de Meiga e Abusadareprodução Youtube

Publicado 17/12/2024 15:17

Rio - Em 2012, Maíra Cardi, ex-BBB9, e Tília, filha do DJ Dennis, participaram do videoclipe de "Meiga e Abusada", um dos grandes sucessos da carreira inicial de Anitta. A gravação aconteceu em um estúdio em Botafogo, no Rio de Janeiro, e reuniu nomes que, na época, estavam começando ou ganhando mais visibilidade.



A ex-BBB Maíra Cardi surpreendeu ao aparecer no clipe interpretando uma "empregada sexy". Anitta chegou a compartilhar uma foto com Maíra nos bastidores da gravação, registrando o momento. Apesar de discreta, a participação voltou a chamar atenção nesta semana, após internautas relembrarem o clipe nas redes sociais.Tília, que hoje atua como DJ e influencer, tinha apenas nove anos na época do clipe. Ela participou da gravação graças à sua mãe, Kamilla Fialho, empresária de Anitta naquele período.Recentemente, uma postagem no X (antigo Twitter) viralizou ao destacar a participação de Maíra e Tília no clipe. Internautas ficaram surpresos com as revelações:"Tá de sacanagem? Vi esse vídeo um milhão de vezes e nunca percebi", escreveu um. "Mano, a criança é a Tília, filha do Dennis DJ. E a empregada é a Maíra Cardi", comentou outro. O vídeo, que já era um marco no início da carreira de Anitta, ganhou nova repercussão ao resgatar essas curiosidades.