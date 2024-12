A cantora Claudia Leitte - Reprodução/Instagram

Rio - Após Claudia Leitte retirar 'Iemanjá' da letra de uma música e ser acusada nas redes sociais de intolerância religiosa, o secretário da Cultura e Tursmo de Salvador, Pedro Tourinho, se manifestou no Instagram e Ivete Sangalo curtiu a postagem nesta terça-feira (17).

"A celebração dos 40 Anos do Axé-Music é muito bem-vinda, é necessária e pertinente. Contudo, ela não pode vir sem também trazer junto algum pensamento crítico. Importante botar as coisas no seu devido lugar antes de começar o oba oba. Temos a oportunidade de seguir em frente, corrigir percursos, fazendo o melhor e o justo. Viva o Axé", iniciou ele.

Após muita gente apontar como uma indireta para Claudia Leitte, Tourinho disse que essa questão levantada é muito mais sobre o todo do que sobre a parte.

"E maior e mais endêmica do que qualquer caso isolado. Sei que perde-se controle, mas a intenção não é alimentar hate contra ninguém, e sim puxar a discussão como um todo sobre a necessidade de saber o que é axé e reconhecer toda a história. Fechei comentários porque a discussão estava indo na direção errada", completou.

Em seu relato, o secretário diz que homenagens ao Axé Music em 2025 têm de ser também afirmativas, trazendo os tambores para frente, os compositores para o alto.



"Quando um artista se diz parte desse movimento, saúda o povo negro e sua cultura, reverencia sua percussão e musicalidade, faz sucesso e ganha muito dinheiro com isso, mas, de repente, escolhe reescrever a história e retirar o nome dos Orixás das músicas, não se engane: o nome disso é racismo, e é surreal e explícito reforço de que houve de errado daquele tempo", disse.

No X, o comentário de Pedro Tourinho viralizou e rendeu críticas à cantora.

"Claudia Leitte deveria abandonar o axé que nada tem a ver com a personalidade dela e ir para o gospel. Aposto que teria público, inclusive de gays, outro dia mesmo tinha alguns aqui defendendo horrores a igreja, certamente iriam se identificar bastante com ela e pular atrás de um trio todo trabalho no louvor e na unção, enquanto pastores disseminam várias formas de odiá-los em seus sagrados cultos", disse um internauta.

A reportagem procurou a assessoria de Claudia Leitte para saber se ela pretende comentar o assunto, mas não recebeu retorno até o momento.

Entenda o caso

Claudia Leitte, evangélica, dividiu opiniões ao mudar um trecho da letra da música 'Caranguejo', lançada em 2004, pela banda Babado Novo, que ela foi vocalista. A canção faz referência à Iemanjá, orixá de matriz africana.

A canção original possui o seguinte verso: "Maré tá cheia/Espera esvaziar/Joga flores no mar/Saudando a rainha Iemanjá". Na versão adaptada por Claudia durante a apresentação, ela substitui o último verso por "Só louvo meu Rei Yeshua" - nome de Jesus Cristo em hebraico.