Lucas Lucco mostra demais em vídeo no TikTokReprodução

Publicado 17/12/2024 22:14

Rio - Lucas Lucco, de 33 anos, mostrou demais em um vídeo compartilhado no TikTok nesta terça-feira (17) e voltou as redes sociais após a repercussão para comentar o descuido. O artista contou que apagou a postagem e explicou a situação.

fotogaleria "Cheguei aqui em casa, meu irmão me ligando, estava lá na reunião, uma reunião intensa e meu irmão me ligando. Os meninos lá no vidro, eu perguntando o que era. Aí, eu saí e eles falaram: 'Lucas, seu irmão te ligou, falou que vazou você pelado'", relatou.

"Estava entrando no carro e falei assim: 'Gente, a minha r*** já está no mundo, não adianta apagar'. Apaguei, mas do que adianta? Todo mundo já viu, já viu o tamanho... Doideira, eu estava gravando, conversando com vocês... Eu me afastei para pegar o shampoo, apareceu o 'bastardo'. Tchau, foi mal".