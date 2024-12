Novo ensaio fotográfico de Beatriz Reis - Reprodução/Instagram

Publicado 17/12/2024 19:47

Rio - Beatriz Reis, de 24 anos, arrancou elogios dos seguidores em cliques de um novo ensaio fotográfico realizado nesta terça-feira (17). Nas imagens, a ex-BBB surgiu com um lençol cobrindo o corpo e um colar de brilhantes.

Quinta colocada do "BBB 24", Beatriz Reis entrou para o time de repórteres na cobertura da próxima temporada do reality show . "É maravilhoso poder olhar para a minha trajetória, ver tudo que eu passei – eu praticamente vivi o programa inteiro, saí faltando cinco dias para acabar – e agora saber que vou iniciar o meu ano dessa forma novamente. Eu comecei 2024 nesse passo de mudança e vou iniciar 2025 no mesmo lugar em que minha vida foi mudada, com o fenômeno que é o 'Big Brother'", comentou.