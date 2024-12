Larissa Manoela e André Luiz Frambach celebram primeiro ano de casados com nova cerimônia - Reprodução / Instagram

Publicado 17/12/2024 17:35

Rio - Larissa Manoela, de 23 anos, e André Luiz Frambach, de 27, celebraram o primeiro aniversário de casamento em grande estilo. Nesta terça-feira (17), o casal trocou votos mais uma vez em uma nova cerimônia intimista, marcando a data especial com um festão.

fotogaleria

Há exatamente um ano, no dia 17 de dezembro de 2023, Larissa e André surpreenderam amigos e fãs ao se casarem em uma cerimônia discreta em casa. Além disso, durante uma viagem para a Tailândia em novembro, os dois também realizaram uma celebração especial, somando agora três uniões.



Nas redes sociais, o casal compartilhou álbuns de fotos que mostram detalhes do evento. Larissa Manoela apostou em um vestido clássico branco, com decote tomara que caia e saia armada, acompanhado de um véu delicado que cobria sutilmente o rosto. Já André Luiz Frambach escolheu um terno off white, complementado por gravata borboleta e um relógio elegante.



Na legenda das publicações, os dois escreveram a mesma frase: "Dia 17/12 sempre será um dia especial".