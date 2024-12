Juliette - reprodução Instagram

Publicado 17/12/2024 21:12

Rio - Virginia e Juliette se encontraram em um salão de beleza nesta terça-feira (17), e as redes sociais ficaram agitadas com as trocas de piadas entre as amigas. Enquanto uma retocava o cabelo, a outra fazia as unhas, e o momento virou motivo de risos.



Virginia registrou o momento em seus Stories no Instagram e não perdeu a oportunidade de brincar com a amiga. A influenciadora filmou Juliette, que estava com a raiz do cabelo retocada e as unhas sendo feitas, e soltou: "Ju, você tá linda, mas assim...".Juliette, com seu característico bom humor, não deixou a ironia passar em branco. "Não, não tô linda não! Tá rindo do que?", respondeu, sem perder a oportunidade de entrar na brincadeira. A troca de provocações entre as duas continuou de forma leve e divertida.A brincadeira seguiu quando Virginia perguntou a Juliette a hora que ela sairia do salão. "Deixa eu te falar, vou estar ansiosa esperando a hora que você vai sair daqui. Por favor, posta Stories. Vamos acompanhar, gente, eu tô saindo antes de escurecer. A Ju, infelizmente, não pode falar o mesmo", ironizou, arrancando risos de quem assistia à cena.Juliette, com a mesma dose de humor, sugeriu que a saída seria por volta das 22h. Virginia, com mais uma tirada, aproveitou para fazer uma última piada: "Positividade sempre, Ju, a gente vai acompanhando lá, tá bom?", enquanto Juliette fazia cara de quem estava irritada, mas sem perder a graça.