Publicado 17/12/2024 19:09 | Atualizado 17/12/2024 19:10

Rio - O ator Humberto Martins participou do programa "Fofocalizando", do SBT, nesta terça-feira (17), onde realizou sua primeira harmonização facial. Aos 63 anos, o artista nunca havia experimentado procedimentos estéticos antes, incluindo botox.



A decisão de realizar a harmonização facial surgiu como parte de uma preparação para um novo papel, no qual a naturalidade das expressões seria essencial. “Achei que ficou bacana, ficou legal, gostei muito”, comentou o ator sobre o resultado.

O procedimento incluiu a aplicação de ácido hialurônico em pontos estratégicos do rosto. Diferentemente do botox, a técnica utilizada oferece resultados mais duradouros e evita alterações que comprometam a expressão facial. Humberto agradeceu à equipe do programa e às profissionais responsáveis pela transformação, admitindo que estava apreensivo antes de iniciar o processo.



Repercussão entre o público e fãs do ator

Nas redes sociais, os internautas elogiaram o novo visual do ator. Comentários como “Humberto é gato de qualquer jeito” e “Ficou muito bom, realmente manteve a naturalidade” apareceram entre as reações do público. O resultado, exibido ao vivo no "Fofocalizando", destacou o cuidado em preservar as características marcantes de Humberto.